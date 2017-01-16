Порошенко: американських політиків об'єднує українське питання

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з віце-президентом США Джозефом Байденом у Києві.

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«Україна завжди користувалася (я це відчував у Конгресі США під час можливості виступити перед конгресменами та сенаторами у 2014 році) і продовжує мати двопартійну підтримку з боку американського Конгресу, американської адміністрації та американського народу. Ми цінуємо цю підтримку та щиро на неї розраховуємо», - заявив Порошенко.

«Сподіваюся, що і далі українське питання буде об’єднувати весь американський політикум, і далі українське питання буде залишатися серед перших пріоритетів», - наголосив президент.