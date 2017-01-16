Політична частина "Мінська" буде виконана тоді, коли Росія припинить насильство - Байден

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції у Києві з президентом України Петром Порошенком.

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Байден заявив, що знає, як непросто "зберігати віру в Мінський процес, коли Росія відмовляється виконувати зобов'язання у сфері безпеки".

Віце-президент США наголосив, що Мінські угоди "залишаються єдиною життєздатною основою для врегулювання конфлікту на Донбасі, відновлення українського урядування на сході та повернення Україні контролю над міжнародним кордоном".

"Найкращою надією України є подальше просування у вигляді об'єднаної країни. Але дозвольте мені бути абсолютно чітким: політична угода не може бути виконана до того часу, поки російське насильство не припиниться. Лише коли Росія та її ставленики на сході виконають зобов'язання з припинення бойових дій та дозволять Донбасу знову жити в мирі та безпеці, тоді від України можна очікувати її політичних зобов'язань", - заявив Байден.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Байден перебуває з візитом в Україні 16 січня.