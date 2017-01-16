У Кремлі не знають, як розвиватиметься діалог щодо України із новою адміністрацією США

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Що стосується української проблематики, то, безумовно, з великою часткою впевненості можна припустити, що це буде частиною порядку денного російсько-американського діалогу у перспективі. Звичайно ж це буде, але в якому руслі розвиватиметься дискусія та обмін думками, зараз ми сказати не можемо. Багато в чому це залежатиме від позиції, яку займе нова адміністрація у Вашингтоні», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, чи готує адміністрація президента РФ пропозиції щодо врегулювання конфлікту в Україні для обраного президента США Дональда Трампа.

При цьому Пєсков відзначив, що відносини Заходу і Росії зіпсувалися після початку кризи в Україні.

«Не всього Заходу відносини зіпсувалися (з Росією)», - сказав він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.