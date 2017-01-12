У Білому домі заявили, що Трамп приховує інформацію про свої фінансові зв'язки з РФ

Про це заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає Дождь з посиланням на Reuters.

Читайте такожКремль підтримував Трампа протягом 5 років - доповідь спецслужб США

«Є багато доказів, які вони (команда Трампа) можуть зібрати, щоб спростувати ці звинувачення як безпідставні. Але вони відмовилися це зробити. Така секретність тільки сіє сумніви в суспільній думці», — сказав представник Білого дому.

У свою чергу на прес-конференції 11 січня Трамп, відповідаючи на питання про публікацію доповіді про «російському компромат» на нього, заявив: «У мене немає ніяких справ з Росією. Я не брав кредитів, у мене ні ділових зв'язків з Росією».