Геращенко про звільнення полонених: у Мінських угодах немає пункту "обмін всіх на всіх"

Про це заявила віце-спікер ВР, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірину Геращенко, коментуючи ситуацію з обміном полонених, пише Українська правда.

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"У Мінських угодах написано не "всіх на всіх" – а "усіх, хто незаконно утримується". Це ключова фраза", - пояснила вона.

Геращенко також зазначила, що в Україні нікого на вулицях не хапають.

"Якщо ти здійснив злочин, то про це з'являється запис в реєстрі досудових розслідувань і далі ця справа розслідується. А хто утримується на неконтрольованих українською владою територіях? Хлопці, які мобілізовані і виконували присягу. За порушення якого закону їх там тримають? А за що утримують цивільне населення?", - додала представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи.

За її словами, "усі наші люди там утримуються незаконно. Але для того, щоб їх звільнити в умовах війни, ми йдемо на всі ці компроміси (звільнення з-під варти людей, які порушили українських закон – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, за словами Геращенко, бойовики включили у списки на обмін полоненими людей, які зникли безвісти, вимагаючи від України "звільнити" їх.