Ющенко пропустив даму вперед (рейтинг найвпливовіших)

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО очолила рейтинг 200 найвпливовіших людей України за версією журналу «Фокус».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив головний редактор журналу «Фокус» Михайло ГЛАДКИЙ.

«Це один з найсуб`єктивніших рейтингів, які проводить наш журнал, оскільки він не містить ніякої цифрової основи. Рейтинг побудований виключно на думці редакції. Ми прагнули оцінити ступінь впливовості тих людей, від яких залежатиме майбутнє нашої країни», – сказав М. ГЛАДКИЙ.

За його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО за ступенем впливу перемістився цього року на друге місце – у 2007 році він очолював рейтинг.

«Зовсім не є сюрпризом те, що номером один стала прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, котра в складній напруженій дуелі впродовж усього року з Президентом виграла. І ця перемога виявилася дуже переконливою», - вважає головний редактор журналу.

До рейтингу 200 найвпливовіших людей України також увійшли народний депутат, співвласник «СКМ-холдинг» Рінат АХМЕТОВ (3 місце), лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ (4 місце), співвласник групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ (5 місце), голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН (6 місце), власник холдингу DF, співвласник «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ (7 місце), глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА (8 місце), мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ (9 місце) і власник групи «Інтерпайп» Віктор ПІНЧУК.

М.ГЛАДКИЙ також повідомив, що цього року в рейтингу найвпливовіших людей з`явилося 50 нових імен – представників регіональної еліти і місцевої влади.

Довідка УНІАН. Рейтинг 200 найвпливовіших людей України є ексклюзивним продуктом журналу «Фокус». Видання також складає рейтинги 100 найвпливовіших жінок, 130 найбагатших українців, найкращих міст для життя в Україні, 35 найперспективніших молодих політиків країни.