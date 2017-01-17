Дивний розмін Трампа

Трамп має намір запропонувати Путіну скасування запроваджених проти Росії санкцій в обмін на угоду про скорочення ядерних озброєнь. Але ці речі між собою ніяк не пов’язані. Санкції проти Російської Федерації вводилися за порушення нею міжнародного права, збройну агресію проти України та анексію Криму. Водночас питання стратегічної безпеки (або рівноваги) регулюються окремими міжнародними договорами — багатосторонніми або двосторонніми між США та РФ.

Ці питання, очевидно, поки що ув’язані тільки в голові членів команди Дональда Трампа або в голові особисто Трампа. На практиці вони ніяк не перетинаються.

Думаю, що такій підхід не матиме перспектив, тому що сьогодні Російська Федерація загрожує Сполученим Штатам Америки не лише ядерною зброєю — вона реалізує цілу низку інших агресивних актів, скажімо, втручання в кібернетичній сфері, втручання в політичну систему тощо. Фактично Росія діє проти США тими ж засобами, що й проти України. І зняття санкцій, пов’язаних із її агресією проти України, жодним чином не скасує російську агресивність або її плани щодо створення конфлікту між США та ЕС, ніяк не врегулює протиріччя, які є між США і Росією на Близькому Сході тощо.

Тому ідея Трампа виглядає дивним розміном і спробою ув’язати надто різні питання. І тому це навряд чи матиме якісь наслідки.

Сьогодні Російська Федерація загрожує Сполученим Штатам Америки не лише ядерною зброєю — вона реалізує цілу низку інших агресивних актів

Тим більше, якщо Дональд Трамп справді захоче скасувати санкції проти Росії, йому доведеться не просто реалізовувати свої президентські повноваження, але й переконувати Конгрес. Адже велика частина санкцій запроваджена проти РФ саме Конгресом. Йому доведеться навести вагомі і реальні аргументи, чому Конгрес повинен змінити свою позицію.

Таким чином, ці плани й обіцянки Трампа самі по собі виглядають дивними та поки що не здаються реалістичними.

Судячи з першої реакції Кремля на цю ідею Трампа (що зняття санкцій для Росії не є самоціллю, заради якої потрібно чимось жертвувати, тим більше, в сфері безпеки, — УНІАН), можна сказати, що росіяни просто торгуються. Тому що, безперечно, їм потрібно домогтися скасування санкцій. Але, в першу чергу, їх цікавить скасування тих санкцій, які стосуються фінансової сфери, а також газо- і нафтовидобувної сфери. Адже саме ці санкції завдають дуже серйозних економічних збитків Росії і позбавляють її засобів для розвитку. Таким чином, фактично створюється ситуація, що у перспективі Росія втратить можливість протистояти США або європейцям, бо це підриває її ресурсну базу. Тож росіяни дуже зацікавлені у скасуванні санкцій.

Що стосується ядерного роззброєння, то навряд чи позбавитися від ядерної зброї може бути цікавим для Росії. Насправді єдина причина, чому РФ претендує на статус супер-держави — це наявність у неї ядерної зброї. В цьому сенсі – це хитрий хід Дональда Трампа. Тому що, якщо забрати в Росії цей козир, вона втрачає будь-яке значення на світовій арені. Адже і з економічної, і з політичної точки зору, без ядерної зброї Росія — це карлик.

Єдина причина, чому РФ претендує на статус супер-держави — це наявність у неї ядерної зброї

Можливо, саме тому пролунала доволі стримана реакція російського керівництва, бо спочатку Росія хотіла би дізнатися, про яке саме скорочення ядерного озброєння йдеться: якщо це буде щось символічне, то, звичайно, росіяни можуть на це піти, але на щось суттєве — навряд чи, бо тоді Росія втратить надто багато.

Богдан Яременко, дипломат, керівник Фонду «Майдан закордонних справ»