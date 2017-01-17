Клімкін розповів про план України щодо отримання доступу ОБСЄ до неконтрольованих ділянок кордону на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з діючим головою ОБСЄ, федеральним міністром Європи, євроінтеграції та закордонних справ Австрії Себастіаном Курцем.

“На сьогодні Росія блокує роботу місії, не дозволяючи доступ до значної частини території Донбасу. Саме до тих територій де, насамперед, знаходиться зброя і російські регулярні війська”, - зазначив Клімкін.

Читайте такожЛатвія біля кордону з РФ сформує постійний військовий підрозділ

За його словами, місія ОБСЄ повинна отримати доступ до неконтрольованої ділянки кордону.

“Ми зараз маємо дані про те, що продовжується постачання всього - боєприпасів, найманців, ротація регулярних військ”, - додав глава МЗС.

За його словами, Україна має чіткий план як це зробити.

“Для цього необхідно встановити бази вздовж неконтрольованої частини кордону, розташувати відповідне обладнання для спостереження, поставити представників ОБСЄ з нашої частини кордону і дозволити їм проводити інспектування”, - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН раніше, у 2017 році постане завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі, а у подальшому – вже і Криму.

Про це сьогодні, 17 січня, під час колегії Держприкордонслужби заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Це не моє пропагандистське висловлювання або якась ідея фікс. Це реальність з якою нам невдовзі доведеться зіштовхнутись і держава має розраховувати на вашу готовність до рішучих дій і волі до забезпечення цього процесу», - зазначив він.