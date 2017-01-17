Голова ОБСЄ назвав пріоритетом розширення можливостей місії ОБСЄ на Донбасі
15:37, 17 січня 2017Політика
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Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастіан Курц назвав пріоритетом розширення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України.
Голова ОБСЄ вважає, що спостерігачам необхідно дати більші можливості / фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним сьогодні в Києві.
"І нашим пріоритетом є якраз те, щоб розширити місію СММ, краще її забезпечити технічними засобами", - підкреслив Курц.
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У зв'язку з цим він додав, що місії необхідно "дати більші можливості і доступ до цієї території (на Донбасі - УНІАН) для того, щоб спостерігачі могли краще виконувати своє завдання".
Курц переконаний, що в результаті цих зусиль "буде забезпечена більша безпека для людей у цьому регіоні".
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