Голова ОБСЄ назвав пріоритетом розширення можливостей місії ОБСЄ на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним сьогодні в Києві.

"І нашим пріоритетом є якраз те, щоб розширити місію СММ, краще її забезпечити технічними засобами", - підкреслив Курц.

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У зв'язку з цим він додав, що місії необхідно "дати більші можливості і доступ до цієї території (на Донбасі - УНІАН) для того, щоб спостерігачі могли краще виконувати своє завдання".

Курц переконаний, що в результаті цих зусиль "буде забезпечена більша безпека для людей у цьому регіоні".