Нардеп від БПП просить СБУ та Кабмін перевірити Тимошенко на рахунок держзради через "газовий" контракт 2009 року

Народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Олег Барна звернувся до СБУ та Кабміну із закликом оцінити негативні наслідки газового контракту 2009 року для економіки України. Про це йдеться на сайті політичної сили.

Зазначається, що приводом для такої заяви стали чергові вимоги російської компанії «Газпром» до НАК «Нафтогаз-Україна» сплатити $5,3 млрд за недобір російського газу у 2016 році.

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«У 2009 році Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, у змові з тодішнім головою уряду РФ Володимиром Путіним, заклала бомбу сповільненої дії під українську економіку. Вчора російське інформаційне агентство «Інтерфакс» повідомило, що російська компанія «Газпром» у Стокгольмському арбітражному суді вимагатиме стягнення з НАК «Нафтогаз-Україна» $5,3 млрд за недобір російського газу у 2016 році, адже правило «бери або плати» прямо передбачено контрактом Тимошенко-Путіна», - сказав Барна.

Барна також сказав, що дія контракту, який не можна розірвати, розрахована на 10 років. Нардеп вважає, що саме стільки за підрахунками Путіна необхідно, щоб повністю зруйнувати економіку України: «найдорожчий в Європі газ став непосильним тягарем для бюджету України, призвів до недофінансування армії, поставив в неконкурентне становище українські промислові підприємства та українські товари».

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«Як народний депутат, я звертаюся до Служби безпеки України, з вимогою дати оцінку діям Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у газовій сфері щодо наявності в них ознак державної зради. Також, прошу Міністерство економіки України та Уряд визначити розмір шкоди, яку завдав державі контракт Тимошенко-Путіна», – заявив Олег Барна.

При цьому парламентар також повідомив, що «газовий» контракт Тимошенко-Путіна має на меті поставити Україну у «нову енергетичну, боргову та політичну залежність від Росії».

Як повідомляв УНІАН раніше, У "Нафтогазі" зазначили, що не планують оплачувати рахунок від "Газпрому" на суму $5,3 мільярда за газ, який не замовляли та не отримували протягом 2016 року.

"Не плануємо оплачувати рахунок від "Газпрому" на суму 5,3 мільярда доларів за газ, який не замовляли та не отримували протягом 2016 року. "Газпром" посилається на положення "бери або плати". Наша позиція залишається незмінною: арбітраж вирішить, чи повинна застосовуватись це положення", - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».