Андрієвський знає, як зменшити тиск економічної кризи на киян

112 депутатів Київради проголосували за внесення до порядку денного нинішнього пленарного засідання проекту щодо мораторію на підвищення комунальних тарифів.

На думку одного із лідерів Блоку Віталія Кличка, голови Української селянської демократичної партії Дмитра Андрієвського, – це перший, але не єдиний необхідний крок із нормалізації ситуації у столиці.

«Впевнений, що встановлення мораторію на підвищення комунальних тарифів важливий, але не єдиний крок зі зменшення тиску економічної кризи на киян. Київська міська державна адміністрація повинна негайно відмінити своє дискримінаційне розпорядження щодо підвищення тарифів для київських підприємств», – наголосив Дмитро Андрієвський.

На думку депутата, стабільність забезпечення столиці теплом можлива за умови вчасних розрахунків адміністрації за енергоносії.

«Депутати повинні зобов`язати Леоніда Черновецького терміново погасити борги міста – 270 млн. гривень перед «Київенерго» та 150 млн. гривень перед «Київводоканалом», що забезпечить умови для безперебійного постачання киянам тепла та гарячої води. Наша фракція наполягатиме на доповненні рішення про мораторій цим принциповим питанням», – підкреслив депутат.