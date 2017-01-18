Новий керівник Одеської ОДА заявив про намір будувати дороги і реформувати її структуру

Зокрема, Максим Степанов в ході спілкування з журналістами в середу зазначив, що за його даними на автодорозі Одеса - Рені в ремонту потребують понад 230 км, на що потрібно близько 1,4 млрд грн. Також Степанов вважає за необхідне підтримувати в хорошому стані трасу Київ - Одеса.

Для залучення інвестицій новий голова Одеської ОДА вважає за необхідне проведення інвестиційних форумів. Крім того, в його планах - створення окремого структурного підрозділу, який буде займатися підготовкою інвестиційних пропозицій, проведенням інших відповідних заходів.

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Також глава області має намір реформувати структуру обладміністрації в цілому, тому що за його словами, діюча структура працює не ефективно.

"У нас сьогодні 4,4 тисячі звернень громадян, на які не дано відповіді", - навів Степанов один із прикладів.

Степанов зазначив, що має намір відродити управління агропромислової політики, які було скасовано попереднім керівником, а також розділити управління охорони здоров'я та соціальної політики, які в даний час об'єднані.

У кадровій політиці голова Одеської ОДА має намір орієнтуватися на професійні кадри Одеської області і ряд своїх знайомих, з якими раніше працював. В даний час глава ОДА поклав обов'язки заступника голови ОДА на начальника департаменту фінансів Марину Зінченко.

Він додав, що найближчим часом має намір відвідати всі райони Одеської області, щоб особисто ознайомитися з місцевими проблемами. Почати Степанов має намір з південних районів - Ренійського, Ізмаїльського, Болградського, а по дорозі на власні очі побачити обсяги майбутніх робіт по трасі Одеса - Рені.

За підсумками поїздок у райони, а також ознайомлення зі справами в ОДА, Степанов планує до березня підготувати стратегічний план роботи.