Конкурсна комісія обрала нового очільника Одещини
Ним став Максим Степанов.
Конкурсна комісія обрала нового очільника Одеської обласної державної адміністрації, пише «Громадське».
Зазначається, що згідно із рішенням комісії, очільником регіону став Максим Степанов – директор держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів.
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Нагадаємо, 7 листопада голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що вирішив подати у відставку з займаної посади.
«Я вирішив подати у відставку і розпочати новий етап боротьби. У мене не опустяться руки, і я не стомлюся, нехай вони не сподіваються, і нехай вони тільки не розраховують позбутися мене», - заявив Саакашвілі.