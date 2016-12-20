Конкурсна комісія обрала нового очільника Одещини

Конкурсна комісія обрала нового очільника Одеської обласної державної адміністрації, пише «Громадське».

Зазначається, що згідно із рішенням комісії, очільником регіону став Максим Степанов – директор держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів.

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Нагадаємо, 7 листопада голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що вирішив подати у відставку з займаної посади.

«Я вирішив подати у відставку і розпочати новий етап боротьби. У мене не опустяться руки, і я не стомлюся, нехай вони не сподіваються, і нехай вони тільки не розраховують позбутися мене», - заявив Саакашвілі.