Ахметов каже, що ми маємо страждати

Президент футбольного клубу “Шахтар”, народний депутат України від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ переконаний, що наступний 2009 рік має бути роком прориву в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку, в школі, в якій він навчався, де в день Святого Миколая разом з російським композитором Ігорем КРУТИМ передавав подарунки дітям.

Р.АХМЕТОВ підкреслив, що “криза – це все-таке песимізм. Я не хочу навіть цю тему чіпати, я переконаний у тому, що з усіх складних ситуацій ми маємо знаходити можливості виходити сильніші. І це головне”. Він поділився своїми підходами до вирішення різних проблем: “У мене підхід – ніколи не приймати рішення, коли дуже добре і коли дуже погано, тому що воно буде невірним. Тут потрібне зважене рішення, коли посередині – воно буде найправильнішим".

Р.АХМЕТОВ ще раз акцентував, що “тільки переживання нас роблять сильними, тому що якщо не буде переживань, ми будемо всім задоволені, а так не може бути. Ми маємо страждати, і, пройшовши через це, ставати сильнішими”.

На закінчення він зазначив: “Не зважаючи на всі труднощі, Господь дає випробування сильним. Ми зобов`язані знайти в собі можливості і наступний рік зробити роком прориву, ми маємо подолати всі перешкоди, які стоятимуть на нашому шляху”.