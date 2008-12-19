У Києві завідуючий банківської філії імітував її пограбування

У Києві 28-річний завідуючий відділенням «КредитВестбанку», яке знаходиться на вул. Воровського, імітував пограбування фінансової установи, заволодівши 350 тис. грн. і майже 19 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м. Києві, вчора 6.50 до чергової частини Шевченківського райуправління міліції надійшло повідомлення про розбійний напад на банківську установу.

Оперативна група, яка прибула до місця виклику, встановила, що у відділенні присутній лише його завідуючий, який пояснив, що прийшов на роботу приблизно о пів на шосту ранку і до відкриття о 9.00 фінансової установи начебто хотів закінчити якісь справи.

За словами працівника банку, коли він вийшов на вулицю покурити, до нього підійшли двоє невідомих та погрожуючи ножем, примусили зайти з ними у приміщення банку, вилучити пристрій з записом відеоспостереження, відключити сигналізацію сейфу та віддати їм всі гроші, які в ньому знаходилися.

Як зазначили в ЦГЗ, під час опитування у співробітників міліції вникла певна підозра, оскільки молодий чоловік нечітко і плутано відповідав на питання.

Було прийнято рішення провести обшук у нього вдома, під час якого і була знайдена вказана сума грошей.

Крім того, відеокамера зовнішнього спостереження, яка була встановлена при вході до банку, працювала автономно від інших аналогічних приладів, і на ній зберігся запис, що у зазначений проміжок часу ніхто, крім завідуючого відділенням, до приміщення банківської установи не заходив.

Наразі банкіра затримано, порушено кримінальну справу.