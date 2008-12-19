Коновалюк каже, що має достатньо фактів для імпічменту Ющенка

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань з’ясування обставин поставки до Грузії української військової техніки з метою встановлення фактів порушення законодавства України та норм міжнародного права Валерій КОНОВАЛЮК вважає, що комісія має достатньо доказів причетності Президента України Віктора ЮЩЕНКА до незаконних поставок озброєння, щоб розпочати проти нього процедуру імпічменту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КОНОВАЛЮК заявив сьогодні під час звітування перед парламентом про роботу ТСК.

« Я не виключаю, що цих матеріалів буде достатньо для того, щоб почати процедуру імпічменту Президента Віктора ЮЩЕНКА », - сказав він.

За словами В:КОНОВАЛЮКА, саме за вказівками В.ЮЩЕНКА робилося все, щоб вплинути на процес розслідування комісією поставок до Грузії української військової техніки.

Він висловив переконання, що бюджетні кошти, які втратила України від продажу Грузії озброєння за заниженими цінами, - це конкретні докази корупції конкретних посадових осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.КОНОВАЛЮК (Партія регіонів) заявляв, що комісія виявила факти поставок до Грузії української зброї з військового арсеналу в смт Лозова Харківській області. Також він стверджував, що військова техніка продавалася до Грузії за заниженими цінами, а також про те, що Україна продовжувала постачати до Грузії зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі у серпні.

Тим часом представники уряду, Рада національної безпеки та оборони України, Міністерство оборони, СБУ, а також найвищі посадовці Грузії неодноразово спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні поставки зброї до Грузії.