Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українців з Днем Святого Миколая Чудотворця. Про це повідомляє прес-служба Президента.

“Це світле і радісне свято першим приходить до нас як добра зимова казка, сповіщаючи наближення Різдва Христового й Нового року. Воно дарує віру в здійснення найзаповітніших мрій, вселяє у наші душі почуття надії і любові, надихає на добрі справи і милосердя до інших”, – йдеться у привітанні Президента.

В.ЮЩЕНКО вірить, що Святий Миколай завітає до кожної домівки і сповнить великою радістю серця всіх українських дітей. Нехай він дарує здоров`я і щасливу долю, принесе Господнє благословення, що оберігатиме вас протягом усього життя.

“У цей святковий день зичу миру, злагоди й благополуччя усім українським родинам. Зі словами особливої вдячності звертаюся до тих, хто піклується про дітей, що залишилися без батьківської опіки і найбільше потребують тепла і любові. Низький уклін вам за вашу душевну щедрість, за щоденну невтомну працю і турботу. Нехай ваші серця завжди будуть відкритими для добрих справ і милосердя”, – бажає Президент України.