Стратегічний оборонний бюлетень України отримав позитивні відгуки партнерів по НАТО - Порошенко
Президент Петро Порошенко повідомив, що схвалений Стратегічний оборонний бюлетень отримав позитивні відгуки від партнерів по НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на сьогоднішньому засіданні Національної ради реформ.
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«Можу відзначити, що дуже добре, коли є таке поєднання, коли у нас затверджено Стратегічний оборонний бюлетень на засідання РНБО і ми отримали дуже позитивні відгуки від наших партнерів по НАТО, де визначено, що це великий, доленосний, я не побоюся цього слова, документ, який повністю передбачає кардинальне реформування сектору оборони і безпеки», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 20 травня Рада національної безпеки і оборони України схвалила Стратегічний оборонний бюлетень, який передбачає розвиток оборонних можливостей України до 2020 року та посилення демократичного цивільного контролю в оборонній сфері.
"Згідно з ним, передбачено розвиток оборонних можливостей України у період до 2020 року, реформування системи управління Збройними силами у відповідності зі стандартами НАТО і посилення демократичного цивільного контролю в оборонній сфері. Документ характеризується конкретністю певних завдань і встановленням жорстких термінів їх виконання", - підкреслили в РНБО.
На основі цього бюлетеня буде забезпечено стратегічне планування в оборонному секторі, що втілюється у відповідні державні програми. Прийняття цього бюлетеня є важливим кроком у напрямі посилення оборонного потенціалу країни та євроатлантичної інтеграції України, зазначили в Раді нацбезпеки.