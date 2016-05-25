Стратегічний оборонний бюлетень України отримав позитивні відгуки партнерів по НАТО - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на сьогоднішньому засіданні Національної ради реформ.

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«Можу відзначити, що дуже добре, коли є таке поєднання, коли у нас затверджено Стратегічний оборонний бюлетень на засідання РНБО і ми отримали дуже позитивні відгуки від наших партнерів по НАТО, де визначено, що це великий, доленосний, я не побоюся цього слова, документ, який повністю передбачає кардинальне реформування сектору оборони і безпеки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Рада національної безпеки і оборони України схвалила Стратегічний оборонний бюлетень, який передбачає розвиток оборонних можливостей України до 2020 року та посилення демократичного цивільного контролю в оборонній сфері.

"Згідно з ним, передбачено розвиток оборонних можливостей України у період до 2020 року, реформування системи управління Збройними силами у відповідності зі стандартами НАТО і посилення демократичного цивільного контролю в оборонній сфері. Документ характеризується конкретністю певних завдань і встановленням жорстких термінів їх виконання", - підкреслили в РНБО.

На основі цього бюлетеня буде забезпечено стратегічне планування в оборонному секторі, що втілюється у відповідні державні програми. Прийняття цього бюлетеня є важливим кроком у напрямі посилення оборонного потенціалу країни та євроатлантичної інтеграції України, зазначили в Раді нацбезпеки.