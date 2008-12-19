МЗС Росії пробачив у Грузії «рецидиви» військових приготувань

З грузинської сторони спостерігаються "рецидиви" військових приготувань, заявив глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ, виступаючи на прес-конференції в Москві. Про це повідомляють РІА “Новости”.

Міністр зазначив, що план МЕДВЕДЄВА-САРКОЗІ з врегулювання конфлікту в Південній Осетії "потрібно сумлінно і в повному обсягу виконувати і, перш за все, в тому, що стосується недопущення нових нападів, нового застосування сили. І тут Євросоюз виступає гарантом, що Грузія не буде більше цим займатися, і також з погляду недопущення нових військових приготувань з грузинської сторони, а такі рецидиви, на жаль, спостерігаються і в словах, і в діях грузинського керівництва".

"Я вважаю вкрай важливим домовитися про те, що ніхто не поставлятиме Грузії наступальні озброєння", - наголосив глава МЗС РФ.

За його словами, всі ці питання обговорюються під час Женевських дискусій, які були ініційовані відповідно до плану МЕДВЕДЄВА-САРКОЗІ. "Вони відбуваються не просто, але ці питання на цих дискусіях ми порушуємо, і від них дуже важко піти", - сказав міністр.

"Розраховуємо, що ми будемо почуті, і що буде вжито заходів відповідно до плану МЕДВЕДЄВА-САРКОЗІ, які забезпечать безпеку і стабільність в цьому регіоні", - сказав С.ЛАВРОВ.

"До такої розмови ми готові, зокрема, й із Євросоюзом продовжуватимемо співпрацю, і, як я вже сказав, відновлення відносин з НАТО неминуче почнеться з принципової розмови про причини кавказької кризи", - наголосив С.ЛАВРОВ.