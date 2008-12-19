Черновецький відреагував на рішення Київради: мені до лампочки

Мер Києва Леонід Черновецький повідомив журналістам, що йому "до лампочки" мораторій Київради на підвищення цін і тарифів на ЖКП для населення столиці в I кварталі 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська рада ухвалила за основу рішення про встановлення мораторію на підвищення Київською міською державною адміністрацією цін і тарифів на житлово-комунальні і інші послуги для населення в столиці в I кварталі 2009 р. За це рішення проголосували 118 депутатів.