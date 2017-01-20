Феллон анонсував розширення співпраці між ВМФ Британії і України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній пре-конференції з міністром оборони України генералом армії Степаном Полтораком.

Феллон повідомив про плани збільшити і розширити співпрацю між Військово-морськими силами України та Британії.

"Ми плануємо розвинути зв'язок між нашими Військово-морськими силами завдяки більшому їхньому зближенню за допомогою зустрічей на високому рівні і, зокрема, під час візиту цього року нашого королівського есмінця класу 45", - заявив Феллон.

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Очікується, що есмінець прибуде до Одеси цього року.

Феллон додав, що прибуття британського військового корабля до українського порту відбудеться вперше за останні 10 років.

Також він повідомив, що обговорив з Полтораком подальше залучення британських фахівців до спеціальної групи іноземних радників при Міноборони України, які надають консультації щодо реформування української армії.

Крім того, Феллон відзначив перспективи співпраці у сфері кіберзахисту та військової розвідки, а також зацікавленість у підвищенні рівня співпраці та розширенні економічних зв’язків.