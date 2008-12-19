Ющенко дав Нацбанку та ін. чергові 10 днів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав Національному банку України та іншим банкам 10 днів на відновлення стабільного курсу гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на нараді з банкірами.

Він закликав Нацбанк та банкірів домовитись про спільні кроки, які вони мають вживати протягом цих 10-ти днів.

Президент висловив думку, що банки мають докласти всіх зусиль, аби пропозиція валюти максимально задовольняла потреби ринку.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 грудня, голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявив, що НБУ вживатиме жорстких заходів для стабілізації курсу гривні. Він підкреслив, що Нацбанк виходитиме на ринок з посиленими інтервенціями.

За словами міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, відучора Нацбанк щодня виходитиме на валютні аукціони з фіксованою ціною, вчора з 8,95 грн. за дол., сьогодні – 8,7 грн. за дол. При цьому, сказав В.ПИНЗЕНИК, офіційний курс долара не змінюватиметься. Також він повідомив, що НБУ на постійній основі проводитиме валютні аукціони.

18 грудня на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 9,2500/9,6500, на 11.00 ціни зросли до 9,5000/9,9000, а на 12.00 відкотилися до 9,3000/9,6500. Перед закриттям цінові рівні знову підвищилися - 9,5500/9,8000.

Сьогодні, 19 грудня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,50/9,00грн., на 11.00 звузився коридор між купівлею і продажем - 8,56/8,72 грн.