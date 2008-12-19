У ЄЦ не задоволені режисерським дебютом Коновалюка

У політичній партії “Єдиний Центр” критикують народного депутата Валерія КОНОВАЛЮКА за безплідність роботи очолюваної ним Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань з’ясування обставин поставки до Грузії української військової техніки з метою встановлення фактів порушення законодавства України та норм міжнародного права.

Про це повідомляє прес-служба партії з посиланням на заяву члена президії “Єдиного Центру”, народного депутата України Василя ПЕТЬОВКИ.

“Єдиним результатом діяльності ТСК, очолюваної В.КОНОВАЛЮКОМ, став його режисерський дебют у стінах парламенту. Однак від перегляду Верховною Радою низькопробних фільмів обороноздатність нашої держави не покращиться”, - заявив В.ПЕТЬОВКА.

За його словами, коли у Верховній Раді створюється слідча комісія, вона повинна займатись справді важливими для держави питаннями. Депутат нагадав, що для цього їй виділяються бюджетні кошти на відрядження депутатів, на збір інформації та на інші витрати. “Натомість, ці кошти витратили на фільм, що нагадує нарізку з бойовиків та аматорського відео. Замість об’єктивних висновків ми почули лише голослівні звинувачення”, - зазначив В.ПЕТЬОВКА.

“Витрачати гроші та час на самоствердження депутатів, які вигадують гучні сенсації та скандали, недоцільно. Особливо в умовах кризи. Краще спрямувати їхню енергію на конкретну роботу щодо підвищення обороноздатності країни. Зокрема, під час розгляду бюджету на 2009 рік забезпечити фінансування армії на рівні 2% від ВВП. Така робота депутатів була би набагато важливішою, ніж з десяток липових розслідувань та сотні аматорських кінострічок”, – наголосив представник “Єдиного Центру”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада заслухала звіт В.КОНОВАЛЮКА про роботу ТСК ВР з питань законності поставок української військової техніки та озброєння. Під час звіту у сесійній залі демонстрували зйомку боїв між солдатами. З відео не можна зробити остаточних висновків, солдати яких держав ведуть ці бої.

Після заслуховування звіту парламент ухвалив постанову, якою доручив ТСК передати Генеральній прокуратурі всі документи для відповідного реагування на них.

ВР також взяла до відома звіт ТСК та направила його Президентові України і прем’єр-міністру.

У звіті ТСК зазначається, що грузинська армія була оснащена за рахунок поставок з України величезною кількістю саме наступальної зброї, яка була використана під час нападу на Південну Осетію. В окремих випадках до Грузії постачались найсучасніші зразки озброєнь, якими оснащена українська армія, причому вони знімалися з бойового чергування, стверджується у звіті комісії. Крім того, ТСК наполягає, що за вказівкою Президента України від 3 жовтня 2005 року здійснена поставка зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1».

Представники уряду, Рада національної безпеки та оборони України, Міністерство оборони, СБУ, а також найвищі посадовці Грузії неодноразово спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні поставки зброї до Грузії.