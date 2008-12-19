БЮТ насідає на Стельмаха і Ющенка

Фракція БЮТ закликає Верховну Раду негайно проаналізувати діяльність Національного банку України з виконання основних засад грошово-кредитної політики на 2008 рік та причини девальвації національної валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, заяву фракції БЮТ з парламентської трибуни оголосив народний депутат Олександр СТЕШЕНКО (БЮТ).

“Верховна Рада України зобов’язана всесторонньо, на основі Конституції України, її законодавства та міжнародних норм функціонування банківської системи, провести глибокий, детальний аналіз та розслідування діяльності центрального банку України, причин крайнього знецінення національної валюти і притягнути до відповідальності тих, хто організацією масштабних оборудок ставить під загрозу економічну безпеку України.

Саме для цього за ініціативою фракції БЮТ створена вчора у цій залі Тимчасова спеціальна комісія, яка, врешті-решт, зупинить знущання над національною грошовою одиницею”, – сказав О.СТЕШЕНКО.

Фракція БЮТ вважає, що протягом останніх двох місяців в Україні відбувається цілеспрямована руйнація національної валюти нашої держави. “На сьогодні довіру населення та суб’єктів економіки до національної валюти повністю зруйновано. Те, що відбувається з гривнею, - це штучні процеси, які не пов`язані з об`єктивним станом економіки України та світовою фінансово-економічною кризою. Головною причиною безпрецедентних темпів падіння гривні є неефективна, непрозора та позбавлена системного підходу діяльність Національного Банку України”, - заявив депутат.

На думку БЮТівців, саме Нацбанк України під патронатом Президента та ще декількох банків здійснює методичну, цілеспрямовану політику по тотальній дискредитації національної валюти з метою “замаскувати тіньові, злочинні операції, які забезпечують надприбутки для обмеженого кола людей”.

“Заручником цих великомасштабних спекулятивних операцій став бюджет України на 2009 рік. Уряд не може скласти основний фінансовий документ країни, від якого залежать доходи найбільш вразливих верств населення, життєзабезпечення всієї економічної системи держави. Грошово-кредитна політика валютного курсу ставить під загрозу закупівлю природного газу, через що Україні загрожує енергетичний колапс. У цьому зв’язку вся відповідальність за можливі незворотні наслідки для української економіки, за тотальне зубожіння українського народу сьогодні лягла у відповідності до Конституції на Президента та Національний банк”, - заявив О.СТЕШЕНКО.