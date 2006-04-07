Нємцов: ”Тимошенко - найгірший варіант прем`єра”

Російський політик Борис НЄМЦОВ вважає найгіршим варіантом для України, якщо лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО стане прем`єр-міністром України.

"Найгірший варіант для України, якщо в руслі створення "помаранчевої коаліції" ТИМОШЕНКО стане прем`єр-міністром", - заявив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" член федеральної політради СПС Б.НЄМЦОВ.

Можливість прем`єрства Ю.ТИМОШЕНКО він назвав "дискредитацією і Президента ЮЩЕНКА, і народовладдя, і демократії в Україні". "Все одно її доведеться потім звільняти, але в обстановці глибокої економічної кризи", - вважає Б.НЄМЦОВ.

На запитання про кандидатуру українського прем`єр-міністра він зазначив, що "будь-хто інший кращий", додавши, що прем`єрство Ю.ТИМОШЕНКО призведе до загострення російсько-українських відносин.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року радник Президента України Борис НЄМЦОВ заявляв, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО довів «процвітаючу економіку України до серйозної економічної кризи». Зокрема, за його словами, "в Україні ТИМОШЕНКО створила ворожий інвестиційний клімат, а управлінський хаос в уряді був безмежним". Б.НЄМЦОВ вітав рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА відправити Ю.ТИМОШЕНКО у відставку, додавши: "Треба було її гнати раніше".