Ющенко просить розібратися, на які «власні потреби» банків іде валюта

Більш як половина заявок банків на придбання валюти «для власних потреб» насправді є спекулятивним попитом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав сьогодні, виступаючи на нараді з банкірами.

Президент вважає, що керівники банків повинні розуміти, що вони несуть повну відповідальність за всі заявки на придбання валюти.

“Сьогодні 2/3 заявок комерційного банку - це «власні потреби». І тепер, будь ласка, розберіться, що це за «власні потреби». Прошу персонально кожного голову комерційного банку почати з себе. Встановіть персональну відповідальність, персональний контроль за формуванням цього підходу. Адже всі давно розуміють, що в цих заявках «для себе» добра половина, а то й 2/3, швидше за все, спекулятивний попит. Знайдіть цих клієнтів і дайте правильні сигнали», - сказав Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що якимсь чином обмежувати можливість придбання необхідної кількості валюти ніхто не збирається, інша справа, якщо йдеться про спекулятивні операції.

“Ми працюємо виключно ринковими методами. Моє прохання: хтось заявив 10,5 грн./дол. - хай купує, хай хоч «в охап пихає». Сказав, що він це може зробити, хай викупляє, оскільки все інше - це нечесна, некоректна, не українська поведінка на валютному ринку. Я розумію, що це не ваша ціна, але за вами, за цією ціною ваша відповідальність», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.