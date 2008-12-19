Тимошенко дістала від Ющенка на горіхи за провокування хаосу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд і Національний банк не сваритись, а розділити спільну відповідальність за ситуацію на валютному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

Вона підкреслила, що ситуація на валютному ринку засвідчила дієвість застосованих фінансових механізмів та регуляторів.

За її словами, над комплексом антикризових заходів останній тиждень разом із Президентом України працює керівництво Нацбанку, Міністерство фінансів та Рада банкірів.

«Президент вважає неприпустимими перетворювати фінансову стабільність держави на заручника політичних маніпуляцій. Саме політичними маніпуляціями глава держави вважає вчорашні безвідповідальні заяви прем’єр-міністра, які загрожували країни фінансовим хаосом», - підкреслила І.ВАННИКОВА.

За її словами, на думку Президента, тільки завдяки жорстким і фаховим діям вдалося втримати контроль над ситуацією, хоча із запізненням.

Вся вина цілком і повністю лежить на НБУ та уряді, переконаний глава держави.

Президент в черговий раз нагадує уряду, що нині час узгоджених дій, а не сварок, піару чи бездоказових звинувачень.

«Уряд має нести свою частину відповідальності», - сказала І.ВАННИКОВА, додавши, що з уряду ніхто не знімав відповідальність за економічну ситуацію в країні, яка у свою чергу формує фінансову ситуацію і прямо впливає на курсову політику держави.

Крім того, вона підкреслила, що, на думку Президента, правоохоронні органи мають продовжити перевірку банків і жорстко покарати тих, хто займався спекуляціями на валютному ринку.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО звинуватила Національний банк України у спеціально спланованих операціях, які призводять до девальвації гривні.

Вона також виступила з вимогою до Президента України Віктора ЮЩЕНКА про негайне звільнення голови НБУ В.СТЕЛЬМАХА.

Сьогодні Національний банк України заявив, що здивований “цинізмом заяви прем’єр-міністра” України Ю.ТИМОШЕНКО.

Нацбанк відзначив, що сьогодні в економіці України склалась дуже складна ситуація. При цьому “бездарна діяльність уряду в управлінні економікою” призвела до того, що вже у грудні цього року країна може бути в ситуації внутрішнього дефолту. “На сьогодні уряд не має коштів для розрахунків по заробітних платах, пенсіях, соціальних виплатах та зобов’язаннях зовнішнього і внутрішнього характеру”, – підкреслював НБУ.

В Нацбанку заявляли, що для цілей популізму були використані значні, накопичені попереднім урядом, кошти.

В Нацбанку вважають, що “безлад, який уряд створив в економіці, Ю.ТИМОШЕНКО хоче перенести і на банківську систему та грошово-кредитний ринок”.