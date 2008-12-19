Балога розкрив свої плани на наступний рік - особисті та політичні

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА планує наступного року закінчити благоустрій невеликого озерця неподалік від дачі під Мукачевим.

Про це він сказав тижневику "Коментарі", відповідаючи на запитання "Які у Вас плани на наступний рік?".

“Розраховую, що закінчу благоустрій невеликого озерця неподалік від дачі під Мукачевим, там дуже красиво, затишно і спокійно”, - зазначив В.БАЛОГА.

Водночас він додав, що особисті плани афішувати не вельми хочеться. “Багато з них – за межею між публічним і приватним. Планую створити додаткові можливості для навчання своїх двох синів, вони в мене здібні хлопці. Упевнений, що порадує донечка”, ”, - сказав В.БАЛОГА.

Він зазначив, що намагатиметься “вкрасти у буднів ще трохи відпочинку, щоб більше бувати з родиною”.

При цьому В.БАЛОГА повідомив, що має багато планів, пов’язаних із його діяльністю державного службовця і політика.

“Судячи з об’єктивних реалій, буде до чого докласти зусиль. Суспільство і країну чекають дуже складні випробування, про що зараз всіляко уникають говорити в Кабінеті міністрів і у Верховній Раді”, - сказав глава Секретаріату Президента. Зате, констатував В.БАЛОГА, не обходить болісні теми Президент, і “це означає, що на моїй нинішній посаді роботи вистачить”. Адже, впевнений В.БАЛОГА, “без контролю Банкової наші урядовці і парламентарії здатні наприймати рішень, які мало того, що авантюрні, та ще й часто суперечать державним інтересам. Особливо, якщо йдеться про власність чи великі гроші”.

Також він повідомив, що має намір розвивати «Єдиний Центр» - “якісно нову політичну силу, яка всього за півроку діяльності здобула визнання, стала серйозним суб’єктом політики”.

“Нам потрібно буде чіткіше розкрити людям свої цілі та принципи. Ми маємо донести наші ідеї до кожного небайдужого українця”, - сказав В.БАЛОГА, додавши, що “у разі парламентських виборів “Єдиний Центр” обов’язково візьме в них участь і, вірю, буде обраний у Верховну Раду”.

“Сподіваюся, що з Божої ласки задумане неодмінно втілиться, а якщо обставини і внесуть якісь корективи, то сприйму це спокійно. Зрештою, попереду завжди багато нових можливостей”, - сказав В.БАЛОГА.