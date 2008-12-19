Тимошенко: метою девальвації гривні було пряме президентське правління

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що головною метою девальвації гривні було введення в державі прямого президентського правління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у програмі «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

«Коли країну доводять до дефолту, коли в країні роняють за один день на декілька гривень курс національної валюти, коли заявляють про те, що всі банки підійшли до краю і їм нема чим повертати валютні кредити при такому курсі гривні… При цьому є тільки один політичний план – введення президентського правління через введення надзвичайного стану», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду наголосила, що не допустить такого розвитку подій.

«Поки я живу, дихаю і десь там при владі, хоч і при владі я майже в опозиції знаходжусь до них всіх красивих і гарних, то я хочу сказати, що я не допущу такого розвитку подій, і я не дам В.ЮЩЕНКУ повторити сценарій 1998 року», - підкреслила вона.

«Я вважаю, що Президент країни, який сьогодні працює на те, щоб було чим гірше, тим краще, і заробляє на біді, мусить піти у відставку разом з головою Нацбанку», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.