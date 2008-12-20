За умов кризи українська молодь потягнеться до Росії

У Росії чекають збільшення кількості студентів з України в 2009 році через фінансову кризу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив статс-секретар, заступник міністра освіти і науки Росії Юрій СЕНТЮРІН під час міжнародного засідання на тему: «Росія і Україна: політичні підсумки року і перспективи розвитку», який відбувся в Москві.

Він зазначив, що сьогодні саме сфера освіти і науки може багато в чому з позитивного боку протиставити себе напруженим відносинам Росії і України на політичному рівні.

Ю.СЕНТЮРІН вважає, що в умовах кризи українська молодь з великим інтересом ставитиметься до освітньої системи Росії. За його словами, це викликано тим, що в умовах фінансової кризи молодим людям буде складно знайти роботу, тому вони віддаватимуть перевагу навчанню.

«Ми чекаємо, що, починаючи з 2009 року, кількість громадян України, бажаючих здобути освіту в нашій країні, у багато разів зросте», - сказав він.

На його думку, цим обов`язково потрібно скористатися для того, щоб нова українська еліта говорила російською мовою і була вихована у дусі російської науки.

Ю.СЕНТЮРІН повідомив, що для цього вже створюються додаткові можливості, що спрощують вступ іноземних громадян до російських вузів, а абітурієнтам із сусідніх країн дозволяється не складати єдиний державний іспит.