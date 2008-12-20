Ющенко та Тимошенко привітали людей Луценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітали працівників та ветеранів органів внутрішніх справ України з професійним святом – Днем міліції.

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні В.ЮЩЕНКА йдеться: “Справою свого життя ви обрали захист законності, прав і свобод громадянина, безкомпромісну боротьбу зі злочинністю. Виконання цієї нелегкої, але почесної місії потребує професіоналізму, високої відповідальності, моральної чистоти, патріотизму, а часто й мужності та жертовності.

Сьогодні перед нами стоїть важливе завдання створення сучасної правоохоронної системи, яка відповідатиме найкращим європейським стандартам демократичної держави. Упевнений, що кожен з вас і надалі спрямовуватиме свої зусилля, знання та досвід на досягнення цієї мети, на утвердження високого суспільного авторитету міліції.

Щиро дякую за вірність обов`язку й віддане служіння українському народу».

Ю.ТИМОШЕНКО у своєму вітанні зауважила: «Це свято мужніх і відданих службовому та громадянському обов’язку людей. Ви пов’язали своє життя з надзвичайно відповідальною, важкою та важливою справою захисту безпеки громадян і суспільства. Ваша щоденна праця – це безперервна боротьба: із злочинністю, правопорушеннями, зловживаннями, корупцією та іншими негативними явищами.

Працівники правоохоронних органів заради миру і спокою своїх співгромадян жертвують не лише особистим часом, здоров’ям, а іноді і власним життям. Я хочу, щоб ви знали, що ми про це пам’ятаємо та цінуємо ваш щоденний подвиг”.

Прем’єр висловила упевненість, що “гасло “Міліція – з народом!”, яке свого часу сприяло нашій спільній перемозі та утвердженню демократії, буде для вас актуальним завжди”.