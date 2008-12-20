В ПР є ще не озвучений компромат на представника Президента у ВР

Регіонал Сергій Ківалов готовий в будь-якому суді повторити все те, що казав з трибуни Верховної Ради у четвер, коли інформував депутатів про подання Генеральної прокуратури України щодо згоди парламенту на затримання і арешт судді Зварича. У коментарі УНІАН Ківалов нагадав, що йдеться про озвучені ним дані, що суддя, який «наколядував» кілька мільйонів, нібито, отримував хабар (у жовтні 2007 року) безпосередньо в кабінеті нинішнього представника Президента у ВР Петра Олійника. (Нагадаємо, що на той момент Олійник обіймав посаду голови Львівської обладміністрації)

Ківалов уточнив, що особисто він не отримував жодних документів, пов`язаних із зверненням Олійника до суду, і про намір нинішнього представника Президента у ВР дізнався із засобів масової інформації. Також регіоналові невідомо, чи згадуються в цьому позові треті особи.

Разом з тим Ківалов заявив, що на засіданні очолюваного ним комітету ВР з питань правосуддя представники всіх політичних сил одностайно підтримали рішення внести проект ухвали про звернення парламенту до Президента України з приводу відсторонення Олійника від виконання обов’язків представника Президента у Верховній Раді, до закінчення слідства. За словами Ківалова, до підготовки цього документа приклав руку і нардеп від БЮТ Андрій Портнов.

До сказаного Ківалов додав, що в сесійному залі парламенту була озвучена не вся інформація, яку має в своєму розпорядженні Комітет.

Нагадаємо, що Олійник називає наклепом заяву Ківалова про передачу в службовому кабінеті Олійника в жовтні 2007 року хабара судді Зварічу, якого недавно накрили з мішками грошей.