Литвин вже називає не тільки прізвища майбутніх кабмінівців, а й посади

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що у випадку, якщо уряд запропонує кандидатури Сергія ТІГІПКА і Віталія ГАЙДУКА на роль «кризових менеджерів» в економічному блоці уряду, ці кандидатури мають високі шанси на підтримку в парламенті.

Про це він сказав в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» .

«Це - люди досвідчені, здатні впоратися з покладеною на них ношею кризових менеджерів. Гадаю, якщо уряд внесе ці кандидатури, то в них високі шанси отримати необхідну підтримку парламенту», - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, С.ТІГІПКО на посаді заступника голови уряду міг би забезпечити необхідну координацію дій між урядом і Національним банком.

«Вкрай важливо, щоб Національний банк і економічні міністерства говорили однією мовою. Прихід С.ТІГІПКА на посаду заступника голови уряду, який курує роботу економічного блоку, на мій погляд, міг би цьому сприяти. Оскільки він добре знає і роботу уряду, і специфіку Національного банку», - зазначив В.ЛИТВИН.