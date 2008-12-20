Литвин хоче на кожному розі поставити по міліціонеру?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний у тому, що гарантії особистої безпеки громадян, опалення квартир, а також забезпечення продуктами харчування і медикаментами повинні стати пріоритетними завданнями для держави під час економічної кризи.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» .

«Треба сказати, що влада робитиме. Точніше - що вона ще може і вже зобов’язана зробити. По-перше, вона зобов’язана гарантувати громадянам особисту безпеку. Треба вивести стільки представників правоохоронних органів, скільки необхідно для підтримки громадського порядку. Люди повинні почуватися захищеними», - сказав В.ЛИТВИН.

Другим пріоритетом, на його думку, має стати безперебійне опалювання квартир, що, допоможе знизити протестний потенціал громадян.

«Влада зобов’язана гарантувати тепло в будинках. Для цього слід використати всі наявні у держави можливості та ресурси. Якщо тепла не буде, люди грітимуться на мітингах. А потім – будуть заходити в державні установи. Щоб відпочити…», - вважає В.ЛИТВИН.

Також, на думку спікера, влада зобов’язана контролювати доступність основних продуктів харчування і медикаментів.

«Без цих кроків, зроблених сьогодні, влада не має права розраховувати на довіру населення завтра, коли країна повною мірою відчує на собі вплив кризи», - заявив В.ЛИТВИН.

Також голова парламенту акцентував увагу на необхідності ухвалення реалістичного, хоч і непопулярного бюджету.

«Ми зобов’язані прийняти бюджет. Він буде поганим. На жаль, у нинішніх умовах він не може бути інакшим. Але краще мати поганий бюджет, ніж не мати ніякого. Передусім слід звернути увагу на захищені статті. Держава повинна чесно визнати, що саме і в якому обсязі вона у змозі фінансувати», - зауважив В.ЛИТВИН.