Нардепи з БЮТ зізналися, що представляють у ВР ідеологію есдеків

Сьогодні у Києві проходить VII з’їзд Української соціал-демократичної партії (Блок Юлії Тимошенко), присвячений десятій річниці утворення партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, на з’їїзд зібралися 249 делегатів від усіх обласних партійних організацій, народні депутати від УСДП Олена ШУСТІК, Микола КОВЗЕЛЬ, Володимир ЛЕВЦУН, Ігор ВОРОТНЮК, Олег МАЛІЧ, Олег ЛУКАШУК, Валерій ДУБІЛЬ, Сергій ВЛАСЕНКО, а також численні гості.

Голова УСДП Євген КОРНІЙЧУК у своїй доповіді відзначив: «Ми святкуємо своє десятиріччя, однак наша партія має ще глибші витоки. Вона утворилася на основі соціал-демократичної за своєю суттю Партії прав людини, заснованої у 1994 році. Соціал-демократична ідеологія, яку сповідує наша партія, була, є і буде затребуваною як у світі, так і в Україні. Більш гармонійної і гуманної ідеології людство ще не видумало. Адже в суспільстві, де панівною є ця ідеологія, стовідсотково гарантовані всі права і свободи людини, рівень захищеності і соціальних гарантій є дуже високим, а влада контрольованою».

За його словами, УСДП послідовно працює над втіленням європейської моделі соціал-демократії в нашій державі.

«Наша партія єдина представляє цю ідеологію у Верховній Раді України. Ми ні разу ні на крок не відступили від своїх переконань на догоду політичній кон’юнктурі. Ми маємо постійне представництво не лише в парламенті, а й в радах всіх рівнів, ми розбудували структуру по всій Україні (створено 6537 регіональних партійних організацій), більше восьмидесяти тисяч осіб є членами УСДП. УСДП від свого заснування і до сьогоднішнього дня доводить: ми прийшли в політику надовго, прийшли заради змін на краще», - сказав він.

Своє привітання направила партії лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.