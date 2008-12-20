У надрах Кабміну народився ще один план покращення життя

Міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА наступного року має намір продовжити роботу з підготовки адміністративної реформи та реформи місцевого самоврядування.

Про це він заявив тижневику "Коментарі".

«Наступного року я продовжу роботу з підготовки адміністративної реформи, реформи місцевого самоврядування. Нам необхідно вдосконалити систему підвищення кваліфікації посадовців місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Мінрегіонбуд підготував проекти концепцій цих реформ. Реформування місцевого самоврядування передбачає підвищення якості життя людини в територіальній громаді шляхом встановлення ефективного місцевого самоврядування, як інституту спроможної публічної влади, яка надає якісні послуги публічного характеру. Реформа місцевого самоврядування вимагає відповідного фінансового, економічного забезпечення. Тому разом з іншими відомствами я працюватиму над бюджетною, фіскальною реформами, над проектом децентралізації фінансів», - сказав міністр.

В.КУЙБІДА також має намір «удосконалювати міжбюджетні відносини щодо наповнення місцевих бюджетів. Ідеологія децентралізації державного управління, повноважень центральних органів виконавчої влади, їх деконцентрація відображені в низці законопроектів, які доручив розробити Мінрегіонбуд. У нас багато роботи: це, зокрема, законопроект «Про адміністративно-територіальний устрій України», нові редакції законів «Про місцеве самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації». У 2009 році нам знадобиться політична воля, щоб провести ці реформи, кваліфіковані кадри, здатні здійснити ці реформи, фінансові ресурси та єдиний координаційний центр».

Крім того, зазначив В.КУЙБІДА, «нікуди не подінешся й від кризи. Плюс до цього в 2009 році нам необхідно реалізувати норми антикризового законопроекту в сфері розвитку будівельної галузі. Без цього обсяги будівництва в 2009 році знизяться вдвічі порівняно з 2008 роком. За умови ж реалізації антикризових заходів у галузі вартість 1 кв. м житла в 2009 році може впасти на 20%. Разом із тим динаміка вартості 1 кв. м житла буде пов`язана і з зобов`язаннями, які візьмуть на себе будівельні компанії, що підписали 20 листопада з Мінрегіонбудом меморандум про взаєморозуміння».

Ще одним пріоритетом роботи міністр назвав підготовку до проведення Євро-2012.