БЮТ вимагатиме звільнення Стельмаха й без подання Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракція БЮТ наполягатиме на звільненні Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України парламентом без відповідного подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

“Я впевнена у тому, що В.ЮЩЕНКО співучасників всієї цієї операції (спекулятивної девальвації гривні – УНІАН) так просто не здасть, тому вони є його командою для таких надзвичайних питань в Україні, як знищення фінансової стабільності, економічної стабільності і, по суті, політичної стабільності. Саме тому я підніматиму питання, щоб наступного тижня по готовності ТСК Верховної Ради доповісти ми наполягали, щоб питання про звільнення В.СТЕЛЬМАХА було поставлене без подання Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час, на її думку, в тому випадку, якщо Президент сам не направить до парламенту подання про звільнення В.СТЕЛЬМАХА, це буде свідоцтвом того, що це «одне угруповання».

Крім того, прем`єр повідомила, що одночасно із звільненням В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Нацбанку уряд має намір підготувати законопроект, який позбавить НБУ права здійснювати непрозорі процедури на валютному ринку, в системі рефінансування і в системі комунікацій з національною банківською системою.

“Зараз такий законопроект перебуває практично в стані готовності. Сьогодні ми ще до кінця дня працюватимемо. І я сподіваюся, що у понеділок або вівторок можемо внести цей законопроект у парламент», - повідомила прем`єр-міністр.