Кравчук дуже зрадів демаршеві Тимошенко

Оприлюднення прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО фактів корупції у Національному банку України та ініційоване нею створення Тимчасової парламентської комісії по розслідуванню діяльності НБУ на валютному ринку стало потужним фактором, який «вихолодив жар спекулянтів» та почав повертати курс гривні у нормальне русло, вважає перший Президент України Леонід КРАВЧУК.

У коментарі УНІАН він сказав: «Адже всі пам’ятають, що наслідком роботи подібної комісії у першій половині цього десятиріччя стало ув’язнення одного з керівників НБУ».

На думку першого Президента, безлад на валютному ринку дійшов до того, що невдоволення простих людей уже починало визрівати в передреволюційну ситуацію, «а непрості люди, які відповідають за стабільність національної валюти, за боротьбу з економічною злочинністю, за гарантії прав громадян – заплющували очі на функціонування очевидно злочинної схеми на валютному ринку”.

„Дуже добре, - сказав Л.КРАВЧУК, - що на вищих щаблях влади знайшлася людина, яка наважилася назвати речі своїми іменами та апелювала до народу, бо іншого виходу вже не було”.

„Оприлюднені головою уряду факти, - вважає він, - заслуговують на дуже ретельне вивчення. Парламентська комісія, коли вже своєї роботи не зробили правоохоронні органи, має розслідувати схему зловживань, поінформувати народ, хто в ній був задіяний, а найголовніше – хто дав прикриття цій масштабнішій афері”.

Л.КРАВЧУК, однак, застеріг, щоб робота комісії була максимально прозорою, аби до неї мають були долучені представники громадянського суспільства, лідери громадських організацій, „просто відомі та авторитетні в Україні люди з бездоганною репутацією”.