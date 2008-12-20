Тимошенко нацькує на Ющенка міжнародних сищиків

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір звернутися до міжнародної неурядової організації Global Widness для проведення об`єктивного розслідування можливої причетності вищого керівництва України до спекулятивної девальвації гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу для журналістів у Кабінеті міністрів.

“Я свідома того, що наші українські силові структури, я маю на увазі Генеральну прокуратуру і СБУ, не розслідуватимуть цю макромегазлочинну операцію, тому що всі вони залежать від Президента або від команди Дмитра ФІРТАША, який має своїх представників у Партії регіонів – це ЛЬОВОЧКІН і БОЙКО, які можуть впливати, зокрема, і на керівництво Партії регіонів, щоб не проводити чесне розслідування. Саме тому я сьогодні ухвалила рішення. Я як керівник уряду звертаюся до міжнародної неурядової організації, яка займається антикорупційними розслідуваннями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що раніше уряд звертався до Global Widness для проведення незалежного розслідування стосовно «РосУкрЕнерго» і групи Д.ФІРТАША.

“Ця організація оприлюднила свій розгорнений звіт, і були оприлюднені заяви про те, що «РосУкрЕнерго» є найбільш корумпованою структурою, яка працювала між Росією і Україною і руйнувала ринок природного газу в Україні. Зараз та сама людина і та ж сама група стоїть на чолі макрофінансових оборудок і махінацій», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що має намір передати Global Widness всю інформацію про те, що відбувалося на фінансовому ринку України за останні декілька місяців.

При цьому прем’єр наголосила, що одночасно звернеться до Генпрокуратури і Служби безпеки України з проханням провести розслідування за фактами різкої девальвації гривні.

“Але я переконана, що, на жаль, вони сьогодні будуть скоріше «дахом» таких злочинних оборудок, ніж реальним органом, який зможе встановити злочин і покарати винних», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.