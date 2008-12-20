У понеділок Литвин збирається й до Ющенка, й до Тимошенко

У понеділок, 22 грудня, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН планує зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО для консультацій щодо роботи парламенту 23-26 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам в Іванкові Київської області.

За словами голови ВР, відбудуться консультації з метою узгодження питань, «які необхідно прийняти на наступному пленарному тижні».

Водночас В.ЛИТВИН не відповів на запитання, чи обговорюватиметься можлива відставка голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА. Він лише зазначив: «Поживемо - побачимо».

В.ЛИТВИН нагадав, що у парламенті підтримана пропозиція щодо заслуховування інформації Нацбанку, а також створена тимчасова слідча комісія.

При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що якщо говорити про кадрові зміни у керівництві НБУ, «то зрозуміло, що на вході і на виході у кадровому питанні стоїть Президент України», оскільки лише з його подання вирішується питання у парламенті щодо голови НБУ.

На думку В.ЛИТВИНА, у нинішній ситуації необхідно діяти за принципом: «не нашкодити». Він додав, що необхідно зробити все, «щоб дискусії не призвели до подальшого обвалу гривні».