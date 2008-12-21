Ющенко: Тимошенко поставила себе в опозицію до народу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО своїми останніми заявами та звинуваченнями фактично поставила себе в опозицію до українського народу та держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент сказав в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Сьогодні проблема не у моїх стосунках з цією леді. Вона оголосила опозицію нації, державі», - сказав Президент.

Глава держави нагадав, що відповідно до Конституції, саме прем`єр-міністр та уряд відповідають за формування самостійної економічної та фінансової політики держави - натомість сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО намагається «вмити руки» та перекласти відповідальність на інших.

«Ситуація, безумовно, давно вийшла з-під контролю прем`єр-міністра, - сказав В.ЮЩЕНКО. - ... Але сьогодні вже наступає момент просто відповідальності. Хто буде відповідати за інфляцію 22%? Зовнішня криза? Криза у нас сидить на Грушевського, на сьомому поверсі, в кабінеті прем`єр-міністра».

Водночас Президент підкреслив, що прем`єр-міністр, безумовно, буде відповідати за ту політику, яку вона проводила протягом року.

«Переконаний, прем`єр-міністр сьогодні адекватно не може оцінювати економічні процеси та соціальні... Переконаний, разом із здоровими силами парламенту треба формувати сьогодні нові основи, засади і робити окремий план дій», - сказав також глава держави.

За даними прес-служби Президента, повна версія інтерв`ю глави держави про кроки, які він вважає необхідними для стабілізації ситуації в країні, вийде в ефір телеканалу «Інтер» сьогодні о 20.00 у програмі «Підсумки тижня».

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не має наміру бути учасником нинішньої владної команди, і переходить в опозицію до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

“Я чітко заявляю, що я перебуваю в опозиції до таких урядовців, як Президент України, голова Національного банку, до всіх злочинних угруповань, які їх оточують. Я буду разом із країною, разом із народом України, боротися за те, щоб в Україні таких явищ (спекулятивної девальвації гривні – УНІАН) не було», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також висловила жаль у зв`язку з тим, що під час президентських виборів 2004 року підтримала кандидатуру В.ЮЩЕНКА як порядної і чесної людини.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, тільки публічне оприлюднення інформації про такі афери дозволить Україні очиститися від таких людей. «Мовчання – це практично співучасть в усіх цих процесах. Я співучасником таких речей не буду», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що тільки завдяки її діям і публічним заявам ситуація на валютному ринку країни почала стабілізуватися.