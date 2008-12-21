Ющенко: через півроку в Україні стартують президентські вибори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не планує поки розпускати парламент, оскільки вважає недоречним проведення одночасних парламентських и президентських виборів.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

Зокрема, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що в парламенті на сьогодні відсутня коаліція, але наразі він не хоче розпускати парламент з ряду причин.

По-перше, цьому заважає економічна ситуація. Зокрема, досі не ухвалений бюджет на наступний рік, не ухвалений пакет антикризових законів.

Другою причиною, В.ЮЩЕНКО назвав те, що через шість місяців в Україні стартують президентські вибори. „Чи варто сьогодні говорити про систему двох виборів – одночасно й парламенту, й президента, чи це піде на користь зараз країні. Я переконаний, що зараз це питання, на яке у мене особисто сформована негативна відповідь”, - наголосив Президент, зауваживши, що подібні настрої відчуваються й в суспільстві.