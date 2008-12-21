Ющенко: коаліція у ВР сформувалася на основі політичної корупції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що коаліція у Верховній Раді сформувалася на основі «політичної корупції», але зараз розпускати парламент він не збирається

Про це Глава держави заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» у неділю.

Президент назвав авантюрою формування коаліції блоку Юлії Тимошенко, НУ-НС та Блоку Литвина: «Ця авантюра, яка була проведена, призвела до того, що через підкуп, через політичну корупцію три політичні сили проголосували за створення цієї коаліції. Я підкреслюю, що через політичну корупцію було досягнуто прийняття такого рішення».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні немає публічної угоди, яку б підписало більше 226 народних депутатів, необхідних для існування більшості.

«Таким чином, ми можемо сказати, що в парламенті сьогодні немає коаліції, яка б мала 226 голосів. І ця ситуація сформульована лише для одного – для того, щоб продовжити стагнацію прем’єра ТИМОШЕНКО і цієї політики, яку вона проводить», - зауважив Глава держави.

Водночас В.ЮЩЕНКО підкреслив, що завжди підтримуватиме працюючий парламент, а працюючим, на його думку, він може бути лише в одному випадку – якщо «більше 226 депутатів об’єднаються і візьмуть на себе відповідальність за курс в країні».