Третьякова більше хвилює посівна, аніж Березовський

Учора з`явилась інформація, що Березовський подав до суду на соратників Ющенка - Третьякова і Жванію, вимагаючи звіту про інвестовані начебто ним гроші у розвиток демократії в Україні. Українській службі ВВС вдалося взяти інтерв`ю в Олександра Третьякова:

Бі-Бі-Сі: ... ви кажете, що твердження Березовського про те, що він переказував гроші перед революцією на фірми, підконтрольні вам і Жванії, є неправдою?

О.Третьяков: Я можу говорити про себе, Давид Жванія – про себе, правильно? Я кажу про себе: на фірми, підконтрольні Третьякову, кошти не перераховувалися.

Бі-Бі-Сі: Тобто, Борис Березовський каже неправду?

О.Третьяков: Я не знаю, що він каже. Може, йому так здається, може він впевнений, що це так. Може, його ввели в оману. Зрозумійте – він зі мною ніколи не зустрічався. Ніколи не розмовляв по телефону. Як він може запевняти, що ці фірми підконтрольні мені? Я не виключаю, що його хтось ввів в оману і сказав, що ці компанії мають якесь відношення до мене.

Бі-Бі-Сі: Тобто, ви вважаєте, що правда на вашому боці. Чому тоді так важко було одержати коментарі від представників “Нашої України”. Обіцяли заяву – немає...

О.Третьяков: Буде офіційна заява завтра (7 квітня – Бі-Бі-Сі). А сьогодні, вибачте, я вважаю, що не найголовніше в Україні – заяви Березовського. Набагато важливіше – це помаранчева коаліція. Для людей не менш важливо - це посівна, щоб вони мали хліб, а не коментарі Березовського.