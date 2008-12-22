Литвин лякає депутатів роботою 31 грудня

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав народних депутатів України на поточному тижні ухвалити проект державного бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами В.ЛИТВИНА, якщо парламент не ухвалить держбюджет на поточному тижні, то не залишиться нічого іншого як працювати і 31 грудня.

В.ЛИТВИН також зазначив, що спочатку ВР необхідно прийняти зміни до законодавства, які стосуються бюджету, а вже потім розглядати законопроект «Про державний бюджет України на 2009 рік».

Він нагадав, що Конституцією України і рішенням Конституційного Суду заборонено законом про держбюджет вносити зміни до діючих законів. Голова Верховної Ради наголосив на необхідності «не порушувати Конституцію і дотримуватись рішень КС». Він зазначив, що в підготовленому урядом проекті бюджету передбачається внесення змін до діючих законів.

На засіданні Погоджувальній ради присутній перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, який зачитує доповідь щодо законопроекту про держбюджет на наступний рік.