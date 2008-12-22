Тимошенко заклала в бюджет-2009 долар по 7,5
12:04, 22 грудня 2008Політика
6808 0
А інфляцію - 9,5%
|Олександр Турчинов і Юлія Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради у ВР заявив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.
За його словами, саме такі показники Кабмін закладає у проекті держбюджету на 2009 рік. При цьому, за словами О.ТУРЧИНОВА, рівень ВВП у наступному році становитиме плюс 0,4%.
«Така позиція Кабінету міністрів, і вона затверджена в макроекономічних показниках», - сказав він.
Водночас О.ТУРЧИНОВ не виключив, що деякі параметри будуть змінені під час засідання уряду і при остаточному затвердженні проекту держбюджету.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter