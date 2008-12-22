Тимошенко заклала в бюджет-2009 долар по 7,5

Кабінет Міністрів України прогнозує, що інфляція наступного року становитиме 9,5%, а курс гривні по відношенню до долара - 7-7,50.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради у ВР заявив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, саме такі показники Кабмін закладає у проекті держбюджету на 2009 рік. При цьому, за словами О.ТУРЧИНОВА, рівень ВВП у наступному році становитиме плюс 0,4%.

«Така позиція Кабінету міністрів, і вона затверджена в макроекономічних показниках», - сказав він.

Водночас О.ТУРЧИНОВ не виключив, що деякі параметри будуть змінені під час засідання уряду і при остаточному затвердженні проекту держбюджету.