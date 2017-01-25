Фейгін розповів про позитивні зрушення у звільненні Сущенка

Про це сказав адвокат журналіста Марк Фейгін, повідомляє "112 Україна".

"Я не плекаю ілюзій, я впевнений, що вони продовжать арешт... Швидше за все, все залишиться як є, але менше з тим в позитивний бік зрушення вже є", - сказав Фейгін.

На думку адвоката, нещодавно ухвалена резолюція ПАРЄ про напад на журналістів і свободу ЗМІ в Європі вплине на переговорний процес щодо звільнення Сущенка.

"Вона впливає на переговорний процес, який іде, про звільнення Сущенка та повернення на Батьківщину. Зараз ми не чіпаємо процесуальну форму, як це буде зроблено. Так чи інакше, це міжнародний тиск підштовхує до цих переговорів, і зрештою це дасть результат", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня ФСБ Росії затримала в Москві журналіста Укрінформу Романа Сущенка за підозрою в шпигунстві.

У російській спецслужбі вважають, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В українській розвідці причетність Сущенка до відомства не підтверджують.