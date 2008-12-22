У БЮТ кажуть, що одна з фракцій заважає їм працювати у ВР

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО звертається до опозиційних фракцій із закликом не блокувати засідання парламентських комітетів, на яких розглядаються антикризові законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким проханням він звернувся сьогодні під час Погоджувальної ради.

І.КИРИЛЕНКО зазначив, що Верховна Рада України має ухвалити 17 антикризових законів. «Але я прошу не блокувати засідання комітетів, як це робить одна з фракцій, яка не з’являється на засідання комітету з податкової політики у повному складі», - сказав представник БЮТ.