У БЮТ кажуть, що одна з фракцій заважає їм працювати у ВР
12:33, 22 грудня 2008Політика
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Кириленко про блокування комітетів
Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО звертається до опозиційних фракцій із закликом не блокувати засідання парламентських комітетів, на яких розглядаються антикризові законопроекти.
Як передає кореспондент УНІАН, з таким проханням він звернувся сьогодні під час Погоджувальної ради.
І.КИРИЛЕНКО зазначив, що Верховна Рада України має ухвалити 17 антикризових законів. «Але я прошу не блокувати засідання комітетів, як це робить одна з фракцій, яка не з’являється на засідання комітету з податкової політики у повному складі», - сказав представник БЮТ.
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