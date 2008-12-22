Яценюк нагадав політикам, що навіть на війні є правила

Для України сьогодні актуальне як ніколи питання про зміну політичної еліти. Про це сказав в коментарі агентству УНІАН народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, зміна політичної еліти має прийти через формування «нових політичних сил, які будуть не харизматичним клубом для одного лідера». А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що в умовах «справжньої внутрішньої демократії та конкуренції, вони будуть доводити свою важливість, а також можливість провести зміни та повести за собою людей».

«Нові партії, а не політтехнологічні проекти – це шлях до зміни еліти», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, в українській політиці має впроваджуватись принцип зміни поколінь. При цьому він уточнив, що «це не означає привести тільки молодих, а це означає привести в систему влади кращих». А.ЯЦЕНЮК додав, що в політику мають прийти люди «з новими думками, з новими ідеями, з новими підходами». Він вважає, що необхідно «привести справжню команду свідомих українців не за національністю, а за покликанням».

А.ЯЦЕНЮК наголошує, що на сьогодні українська політика побудована «на змовах, візантійщині і зрадах». І це при тому, що «навіть на війні є правила». Він вважає, що сьогодні політикою рухає «цинізм та брехня». «Вони, як пухлина, яка з кожним роком розростається і інфікує наше суспільство», - політик.

Він зазначив, що простими, але водночас дієвими рецептами є, зокрема, зміна виборчої системи – запровадження відкритих списків на виборах до Верховної Ради України, а також Зміна депутатської недоторканності. За його словами, необхідно запровадити відповідальність депутатів перед виборцями.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що сьогоднішня влада на такі зміни не погодиться, тому «тільки зміна політичної еліти стане тими ліками, які допоможуть назавжди одужати від цієї хвороби».