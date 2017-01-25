Суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти російського оборонного концерну

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення Суду було оприлюднено у середу.

"У сьогоднішньому рішенні Суду (першому про заморожування активів російської компанії у зв'язку з кризою в Україні), Суд відхилив позов "Алмаз-Антей" і, таким чином, підтримав заморожування активів компанії", - йдеться в повідомленні Суду.

Зокрема, Суд, у першу чергу, вважає, що Рада ЄС "не діяла непропорційно, ухвалюючи рішення заморозити активи підприємств, які обслуговують, матеріально чи фінансово, дії російської влади, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". "Заморожування коштів таких юридичних осіб дає можливість досягти мети, щоб запобігти ескалації конфлікту в Україні", - наголосили в Суді.

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В Суді також зазначили, що, "переслідуючи цілеспрямовано, по-перше, осіб та організації, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, і, по-друге, осіб та юридичних осіб, які матеріально чи фінансово підтримують такі дії, Рада могла законно очікувати, що ці дії будуть припинені чи будуть коштувати дорожче тим, хто їх чинить, для того, щоб сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні".

Як відомо, ЄС у відповідь на кризу в Україні у 2014 році запровадив обмежувальні заходи до фізичних та юридичних осіб. "Алмаз-Антей" є державним підприємством з виробництва пропиповітряного озброєння, включаючи ракети класу "земля-повітря" для російської армії. Разом з цим російська влада, постачаючи важке озброєння бойовикам на сході України, робить свій внесок у дестабілізацію країни. "Алмаз-Алтей" просив анулювати продовження санкцій від 2015 та 2016 років.